Haapsalu tahab Paralepa metsa kaitseala poole suuremaks

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu soovib, et Paralepa mets oleks tervenisti kaitse all, keskkonnaamet soovib metsa riikliku kaitse alt välja arvata.

Praegu on riikliku kaitse all vaid Paralepa kergliiklusteest mere poole jääv mets.

Rammu nägemuses on Paralepa mets ühtlasi nii kaitsealune mets kui ka puhkemets, sarnane Nõva olukorraga – on puhkealasid ja piirangualasid. Kui praegu on metsas kaitse all 150 hektarit puistut, siis Rammu nägemuses on mets 300hektariline maastikukaitseala.

