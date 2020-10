Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi vähemalt 25 inimest

Hommikuse seisuga laekus terviseametile 1147 koroonaviiruse testi tulemust, millest 25 osutus positiivseks. Täna laekuvad täpsustatud andmed terviseametile pealelõunal.

7. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 39 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 juhtumeid avati üks.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 479 COVID-19 haigusjuhtumit 466 inimesega.

7. oktoobri seisuga on tervenenud 2 813 inimest. Neist 2 136 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 677 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.

Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis tasub kanda maski (eriti Ida-Virumaal, Tallinnas ja Võrus) – maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid mask on väga hea täiendav meede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile. Maski tuleb kanda kõigil mistahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral. Maski peaksid kandma kõik koroonaviirusesse haigestunute kontaktsed ka juhul, kui sümptomeid veel pole. Oluline on maski paigaldada, kanda ja eemaldada õigesti. Pärast maski eemaldamist tuleb käed desinfitseerida.

Hoiame oma vanemaid ja vanavanemaid – näeme, et haigus on liikumas noorematelt inimestelt vanematele inimestele, kes põevad COVID-19 raskemalt ja vajavad sagedamini haiglaravi. Mida rohkem on nakatunuid noorte ja tööealiste hulgas, seda enam hakkab viirus levima ka vanemaealistele. Seega, kui olete viibinud rahvarohketel üritustel – ärge minge külla oma vanavanematele.

Välisreisid tuleks lükata tulevikku ning veeta koolivaheaeg Eestis – haigestumise määr kasvab nii Eestis, Euroopas kui kogu maailmas. Selleks, et tõkestada viiruse piiriülest levikut tasub välisreisidest praegu loobuda ning leida puhkamisvõimalusi Eestis. Reisida tuleks ainult vältimatu vajaduse korral.

Haigena püsi kodus – kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.