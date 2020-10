Arkadi Popov: haigestumise tipp ei pruugi olla läbitud

Kuigi viimastel päevadel on koroonaviirusesse haigestumine veidi vähenenud, kinnitas terviseameti meditsiinijuht doktor Arkadi Popov, et haigestumise tipp eri pruugi olla läbitud.

Terviseameti meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul on viimased nädalad olnud üsna ärevad, kuna nakatumise osas on valitsenud tõusutrend. „Viimase kolme päeva jooksul on see siiski aeglustumas, samas pole ma hetkel veel kindel, et oleme läbinud haigestumise tipu,” märkis Popov.

„Me ei tohi valvsust kaotada, kuna üle 50-aastaste haigestunute arv on kasvutrendis ja suureneb seetõttu ka haiglasse viidud patsientide arv,” ütles Popov, lisades, et haiglaravil on praegu 39 inimest, neist kolm juhitaval hingamisle.

40-41 protsenti, kes haigestuvad, on Popovi sõnul vanemad kui 50 aastat. „Hoiame oma vanemaid ja eakaid inimesi – meie leibkondlasi ja õpetajaid. Noored inimesed, kes on aktiivsemad, võivad olla ohuallikaks vanematele inimestele,” ütles Popov.

Tema sõnul on kindlasti teemaks ka peagi saabuv koolivaheaeg. „Meie kindel soovitus on viibida koolivaheaejal Eestis,” rõhutas Popov.

Tema sõnul on oluline kanda kaitsemaske nendes piirkondades, kus nakatumis arv on kõrge, näiteks Tallinnas ja Maardus, aga ka Ida-Virumaal ja Võrumaal. „Maske tuleks kanda just kohtades, kus ei saa vältida tihedat kontakti teistega, näiteks ühistranspordis,” ütles Popov.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on ennetusmeetmed palju paremad kui piirangud ja keelud. „Me võiksime kõik koos teha selleks, et vältida võimalikke piiranguid ja teisi radikaalseid otsuseid, mis võivad tulla juhul, kui me ei suuda olukorda kontrollida,” ütles Kõvart.

Tema sõnul tuleb hoida distantsi ja kui see pole võimalik, tuleb kasutada maske.