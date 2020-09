Linnuse mänguväljak ohustab lapsi

Üle kümne aasta tagasi valminud Haapsalu mänguväljakud on lastele ohtlikud.

Kõige hullemas seisus on lossipargis asuv mänguväljak, kus paksu liivakihi all mädanenud laudis on kõige väiksem murekoht. Näiteks laevakujulise atraktsiooni trepid on igaüks erinevat pidi viltu ja logisevad ning mänguhoos jooksmisel võib seal kergesti kukkuda. Ka võrk, mida mööda peaks saama üles laevale ronida, on auke täis. Veel paar nädalat tagasi olid naelad väljas ka laevaninas, nüüdseks on need kohad parandatud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!