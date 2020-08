Valge Daami etendustel käis 3000 vaatajat

Tänavust Valge Daami lavastust „Haapsalu legend” käis piiskopilinnuses vaatamas ligi 3000 inimest.

Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on seda vähem kui mullu. „Nelja etenduse peale ligi 3000 – piletimüük ja kutsetega vaatajad kokku. Seda on vähem, aga eks seda oli oodata ka,” ütles Murumägi.

Esiteks mängiti lavastust teist suve – see polnud enam uus. „Teiseks on ikkagi tuntav publiku vähenemine igal pool,” ütles Murumägi. Kõige rahvarohkem oli laupäevane etendus.

Kui palju rahvast võis käia laupäeval Haapsalu Karja tänaval ja lossiplatsil peetud käsitöölaadal, ei osanud Murumägi öelda. „Seal keegi inimesi ei loe ja kõik on kulgemises,” ütles Murumägi.

Üldiselt on Haapsalu vanalinn Murumäe sõnul olnud tänavu ka nädalalõputi üsna rahvarohke.

