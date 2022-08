Haapsalus sai võidu pitsi kududa

Haapsalu 11. pitsipäeval oli ilm suurepärane, justkui loodud tuleva aasta pitsikalendriga tutvumiseks, kootud pitside näitamiseks-vaatamiseks ja mere ääres võistukudumiseks.

Enne pitsipäeva pidasid käsitööseltsi valged daamid öökudumist. „Et kas me koome ööd? Ei, me koome öös,” ütles pitsikeskuse eestvedaja Mirje Sims. Tema sõnul on kudujad riietatud valgesse, nagu Valgele Daamile kohane ja koos kootakse pitsikeskuses lobisedes ja kohvitades pitsi, igaüks oma kaasavõetud poolikut tööd. Tõelistel sallikudujatel on alati mõni sall või rätik pooleli. „Võistlust, kes kõige kauem koob, pole meil kombeks teha, pigem vaatame, kas koome eelmise aasta kellaajast kauem,” rääkis ta. Sims tõdes, et proua Linda Elgase rekord – kududa kella poole kolmeni – jääb ilmselt kauaks püsima. Kõige tõhusam tööaeg on tema meelest nagunii kesköö paiku.

