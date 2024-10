Pitsikeskus tegi teistmoodi näituse

„Teeme veel ühe pitsi” ja „Mis teil viga, kogu aeg on pits ees” on laused, mida Haapsalu pitsikeskuses koos käivad käistöönaised on pidanud külastajatelt kuulma kümneid, kui mitte sadu kordi.

Nüüd võtsid naised kätte ja tegid pitsidest näituse. Mitte neist, mis sünnivad naiste endi nobedate näppude all, vaid alanud viinakuu kohaselt viinapitsidest.