Valge Daami uus lugu tuleb Indrek Hargla sulest

Sellesuvise Valge Daami lavastuse „Viirastus” teksti autor on menukirjanik Indrek Hargla.

Valge Daami suveteatri produtsendi Anneli Akna sõnul oli tal ammu plaan, et just Hargla kirjutaks suvelavastuse teksti. Mõne hea aasta eest, kui Hargla kohtus lugejatega, läks Aken pärast kohtumist tema ja küsis otse, kas Valge Daam huvitaks. Hargla ütles, et kunagi võiks.

„Nüüd on see kunagi käes. Mulle ja lavastajale väga meeldib tema stiil ning see, kuidas ta keskaega kujutab,” ütles Aken.

