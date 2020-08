Risti vanasse sööklasse tuleb gruusia söögi baas

Ristile gruusia kööki ehitav Gorelašvilide perefirma on oma plaani laiendanud ning nüüd tahetakse vanas sööklamajas jõuludeks avada ka söögikoht ning pruulikoda.

„Meil on sinna plaanis rajada gruusia söökide tootmine,” ütles firma juht Levan Gorelašvili.

„Meil on pereäri,” ütles sel esmaspäeval töömeestega koos katust rookinud Vajo Gorelašvili. „Levan on minu poeg.”

Perekonnapea sõnul on neil Risti sööklaga suured plaanid ja mõttes on oma restoranidega ka Tallinnas ja mõnes teiseski linnas laieneda.

Gorelashvilide firma Georgia House OÜ ostis Risti aleviku keskel asuva laguneva sööklahoone aasta tagasi. Eelmiselt omanikult Idaser OÜ-lt said nad päranduseks ka ettekirjutuse Lääne-Nigula vallalt, millega neid kohustati korrastama maja fassaad ja korsten.

Köök, kõrts ja ludi pruulikoda

Sellele, et Ristile võiks ehitada väikese toidutööstuse, mõtlesid Gorelašvilid juba maja ostes. „Meil on Tallinnas restoran, teine restoran oli meil ka Stockholmis. Roogi me ei jõua kõiki restoranis teha. Seega oligi vaja kohta, kus neid ette valmistada, olgu siis Stockholmi või Tallinna. Esialgu oli selline mõte,” selgitas perekonnapea Vajo.

„Kui avastasime, et siin on nii palju ruumi, siis mõtlesime, et miks mitte siia ka väike kõrts või kohvik teha. Gruusia maitsega,” ütles Vajo.

Vajo rääkis, et praegu teevad nende sõbrad tema vanavanaema retsepti järgi gruusiapärast õlut – ludit.

