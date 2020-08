See teatri hoovis selgusid Mölkky üksikmängu meistrid

Pühapäeval toimusid Haapsalus See teatris üksikmängu lahtised meistrivõistlused Mölkkys. Osalesid võistlejad Tallinnast, Saaremaalt, Hiiumaalt ja Läänemaalt. Esikoha võitis Alger Jõras (Tallinn) teine koht Virgo Kattel (Hiiumaa) ja kolmas koht Vahur Kõlvart (Tallinn). Parim võistleja Läänemaalt oli Tiit Palk (7 koht).

Mölkky on lihtne, kuid sportliku hasarti pakkuv täpsus viskemäng. Mölkky on seltskonna mäng, milles võivad osaleda nii noored kui vanad, mehed kui naised. Mis parim – võistkonnad saab teha just sellised nagu tahtmine ja võimalused on – lapselaps vanaisaga, ämma ja väimehe vastu või firma suvepäevadel ülemused töötajate vastu. Mölkky on meeldiv ajaviitemäng, mis ühendab kiiresti seltskonnad, tähtis on tahtmine ja mängusoov. Füüsilisi nõudmisi mäng, peale viskevõimaluse, ei eelda.

Korraldajad tänavad suuresti kõiki võistlejaid , EMKLi (Eesti Mölkky Klubide Liitu), Haapsalu linnavalitsust, Eesti kultuurkapitali, See teatrit.

“Mölkky on lihtsalt ÄGE,” teatasid mölkijad oma pressiteates.

