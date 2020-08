Huvi jalgrattarendi vastu aina kasvab

Üha rohkem ettevõtteid pakub turistidele võimalust üürida Läänemaal jalgratast, kuid ülelinnalist rattaringlussüsteemi oodata pole.

„Väga palju küsitakse jalgrattarendi kohta. Haapsalu on väike, siin polegi mõtet igale poole autoga sõita,” ütles Läänemaa turismijuht Annika Mändla.

Jalgrattaid saab üürida nii ettevõtjatelt, kes spetsiaalselt seda teenust pakuvad, kui ka paljudest majutusasutusest, kellel on peamiselt oma klientide tarbeks paar ratast.

Esimest aastat pakub Haapsalus jalgratta laenuks võtmist kauplus Rakser Sport. „Meil on laenutuse kohta varem küsitud ja tegime eelmisel aastal selgeks, et hakkame rentima,” sõnas poe juhataja Ragner Toffer.

Esimest hooaega laenutavad nad kümmekonda spetsiaalselt selleks tellitud ratast ning Toffer on tulemustega rahul, kuigi möönab, et tõenäoliselt on rattalaenutuses tavapärasest erinev aasta. „Varasematel aastatel on turiste rohkem olnud. Aga meil on olnud ka päevi, kui kõik rendiks mõeldud rattad on välja laenutatud,” ütles Toffer.

Haapsalus on konkurents suur

Haapsalus ligi 25 aastat jalgrattaid laenutanud kaupluses „Rattad ja vaba aeg” tajutakse tänavu varasemast väiksemat huvi rataste vastu, sest välisturiste on vähem, sõnas kauplusepidaja Jaan Koplik.

