Haapsalu põhikool alustab kooliaastat uues majas

Haapsalu põhikooli uue hoone valmimise tähtajani on vähem kui kuu, mis surub ehitaja kitsasse ajaraami.

„Praeguse seisuga on tööd täpselt graafikus, sisustuse hanked on ka kõik tehtud. Hetkel liigume küll selles suunas, et 1. septembril saab aktuse uues majas pidada,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Tuleval kolmapäeval toimub ehituskoosolek, kus lepitakse kokku nn viimase miili ajakava ja detailid, muuhulgas ka see, millal ja kuidas Kuuse tänava majast asjad Lihula maanteele ümber kolitakse. Kolida palju polegi, sest uues koolis on kogu vajalik sisustus moodsaimas võimalikus vormis olemas. Vanast koolimajast tuleb ära tuua vaid liikuv vara – õppematerjalid ja muu taoline kraam.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!