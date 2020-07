Haapsalu triatloni võitis taas Timmo Jeret

Pühapäeval oli Haapsalu peeti Haapsalu Vasikaholmi rannas 15. Haapsalu triatlon, mille võitis viiendat korda järjest Pärnu mees Timmo Jeret.

Jeretil kulus raja läbimiseks 51 minutit ja 50 sekundit ehk 52 sekundit vähem kui aasta eest. „See on läbi aegade parim tulemus,” ütles võistluse korraldaja Ailar Ladva.

Ladva lisas, et Jeret on endine tippjalgrattur, kes viimasel ajal on hakanud triatlonitel osalema. Võistlustel tuli alguses ujuda 350 meetrit, seejärel sõita rattaga 23 kilomeetrit ning lõpetuseks joosta 4,5 kilomeetrit.

Teise koha saavutanud Harvis Millil kulus raja läbimiseks 57 minutit 13 sekundit, kolmanda koha saavutanud Kristjan Silvetil kulus raja läbimiseks 57 minutit ja 31 sekundit.

Parim läänlane oli võistlustel 5. koha saavutanud Tauno Riibak, kellel kulus raja läbimiseks 58 minutit ja 35 sekundit. Talle järgnes 6. koha saavutanud Taavi Lehemaa, kelle aeg oli 59.20.

Naiste arvestuses oli parim samuti Pärnu võistleja Liisu Mitt, kellel kulus raja läbimiseks 1 tund, 5 minutit ja 32 sekundit. Talle järgnesid Kaisa Poller ajaga 1.09.26 ja Brita Rannamets 1.11.41.

Ladva lisas, et triatlon läks üle ootuste hästi, sest veel kevadel polnud teada, kas võistlus toimub või mitte. Samuti oli osalejaid üle ootuste palju – 86 individuaalalade lõpetajat, viis võistkonda ning 17 last. Aasta eest lõpetas põhidistanti 51 võistlejat ja kuus võistkonda ning 16 last.

Lasterajal tuli ujuda 75 meetrit, sõita rattaga 2,5 kilomeetrit ning joosta 400 meetrit. Lasteraja kiireim oli Tau Sebastian Mölder ajaga 7.28, talle järgnes Karola Viinapuu ajaga 7.35.

Arvo Tarmula fotod