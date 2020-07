Raudteemuuseum otsib uut direktorit

Haapsalu raudteemuuseumi juhataja Deana Põder pani juuli alguses ameti maha, sihtasutuse Läänemaa Muuseumid juht Anton Pärn loodab uue juhi leida augusti teiseks pooleks.

Pea kaks aastakümmet Läänemaa muuseumides töötanud Põder ütles, et võtab alustuseks aja maha. „Ma olen 9. klassist alates igal suvel tööl käinud. See on mu täiskasvanuelus esimene kord, kui mul on tööst vaba suvi,“ ütles Põder.

