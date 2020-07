Elari Tahvinov võitis Eesti meistrivõistlustel täiskomplekti medaleid

Elvas toimunud Eesti meistrivõistlustel laskmises võitsid Läänemaa laskurid ühe kuld-, kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit. Täiskomplektiga tuli koju Elari Tahvinov.

Seekord jäi saak ühe medali võrra väiksemaks kui nädal varem toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel, kus võideti üks kuld-, kaks hõbe- ja neli pronksmedalit. Samas tuli täiskasvanute meistrivõistlustelt mitmeid neljandaid kohti, mis parema õnne puhul võinuksid medaliks vormuda.

Seekordseks trumpalaks oli meile olümpia kiirlaskmine. Eesti juunioride meistritiitlit kordas 536 silmaga Elari Tahvinov. Tegemist on uue isikliku rekordiga. Hinnatav on veel, et harjutuse esimeses pooles jäi ta ühe lasu hiljaks. Vaatamata sellele jätkas ta kindlalt esinemist ja oli peale poolt harjutust teisel kohal. Teine pool oli kindel ja veatu ning ta krooniti Eesti meistriks.

Ka teised meie noormehed püstitasid uued isiklikud rekordid ja olid: Karl Gregor Jakk sai kokku 500 silma ja see andis talle kuuenda koha, Karlis Lõps kogus 495 silma, sai seitsmenda koha ning Kert Kallas lasi 448 silma, tema sai üheksanda koha.

Meeste arvestuses sai Raal Kurus 527 silmaga kaheksanda koha.

Olümpiakiirlaskmise meeskond, kuhu kuulusid Raal Kurus, Janno Tamsalu, Elari Tahvinov tuli Kaitsejõudude ja Põlva klubide järel pronksmedalile. Eelmise aasta napp kaotus ja neljas koht asendusid seekord medaliga.

Noormeeste spordipüstoli harjutuses pressis Elari Tahvinov uue isikliku rekordiga 556 silmaga kahe narvaka vahele ja sai hõbemedali.

Meeste täiskaliibrilise relva (endine revolver) harjutust lasi ta esmakordselt ja osutus üllatuslikult meie parimaks. 533 silma ja 10. koht. Meeste võistkond (Elari Tahvinov, Raal Kurus, Ariko Astra) selles harjutuses oli neljandal kohal.

Naiste spordipüstolis tuli kokkuvõttes neljandale kohale Triin Kuusik. Põhivõistluse lõpetas ta 549 silmaga ja läks finaali neljanda tulemusega. Finaalis kohta parandada ei õnnestunud. Nii vahetas ta eelmise aasta pronsksmedali koht madalamaga. Samas on Triin endiselt selle aasta tiitlivalitseja õhupüstolis. Juunioride arvestuses oli parim Ele-Riin Niit 10.koha 514 silmaga. Naiskonna laeks jäi seekord kuues koht.

Kiirlaskmise harjutuses ringmärki esinesid meie neiud palju südikamalt. Taas oli parim Ele-Riin Niit 483 silma ja kaheksanda kohaga. Anni Kallas 457 silma üheksas koht. Haapsalu naiskond (Ele-Riin Niit, Anni Kallas, Birgitta Vare) oli täiskasvanute arvestuses neljandal kohal.

Täiskomplektist puuduoleva pronksmedali võitis Elari Tahvinov vabapüstoli harjutuses. Tulemuseks oli 485 silma. Tublilt esinesid Karl Gregor Jakk, kes 459 silmaga oli viiendal kohal ja Karlis Lõps 442 silmaga seitsmendal kohal.

Püssilaskmises hoolitses parima tulemuse eest Jander Korpe olles harjutuses 60 lasku lamades 595,7 silmaga juunioride viiendal kohal. Haapsalu võistkond (Jander Korpe, Eerik Salf, Silver Loorens) sai täiskasvanute arvestuses kaheksanda koha.

Suure standardi harjutuses (lastakse 40 lasku põlvelt, 40 lamades ja 40 püsti) tuli kaheksandale kohale Eerik Salf 1066 silmaga.

Kaks individuaalset medalit võitis Arles Taal. Tema pärusmaaks on liikuva märgi harjutused. Harjutuses jooksev metsiga 30+30 (aeglane jooks+kiire jooks) tuli 550 silmaga hõbemedal. Vaid 2 silma oli parem võitnud elvalase tulemus. Teise hõbemedali sai Taal harjutsuses MIX 20+20. Mix tähendab seda, et laskur ei tea, kas siga tuleb aeglase või kiire jooksuga varjendist välja. Igal juhul peab olema aeglaseid jookse 20 ja kiireid samuti 20. Arles Taali tulemuseks oli 364 silma. Võitja oli taaskord elvalane Henri Prikk, kuid edu silmades 5 võrra suurem.

Fotod: Mati Seppi