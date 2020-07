Noarootsi kohvikutepäev tuleb varasemast suurejoonelisem

Laupäeval on Noarootsis taas kohvikutepäev, kus tänavu osaleb küll vaid neli kohvikut, kuid kaalu lisab see, et igas kohvikus on ka kontsert või kinoõhtu.

Noarootsi kohvikutepäeva korraldaja Merilin Kaustel-Lehemetsa sõnul on tänavu kohvikuid tavapärasest oluliselt vähem, sest eriolukorra tõttu ei julgetud kohvikutepäeva varakult välja kuulutada. Kui tavapäraselt on kohvikuid olnud üle kümne, siis tänavu paistab Kaustel-Lehemetsa sõnul välja just kohvikute suurejoonelisus. Kokku on kohvikutes kolm kontserti ja kinoõhtu.

Esimene kontsert on juba kohvikutepäeva eelõhtul ehk reedel kell 20 Paslepa küla Kasesalu talus. Seal esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste.

Laupäeval kell 15 annab ansambel Naised Köögis Pürksis Haava talu õuel heategevusliku kontserdi, millega Rannarootsi muuseumi kogub raha mitmeotstarbelise merekeskuse ehitamiseks. Ansambli Naised Köögis ühe liikme Sofia Joonsi sõnul on see neile pärast pikka pausi esimene esinemine.

Haava talu on Rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalmu kodu ja kontserdi tulu lähebki Rannarootsi muuseumi õuele vana paadikuuri asemele merekeskuse ehitamiseks. Plaanitavasse merekeskusse tuleb paadiehituse töökoda ja rannarootslaste traditsioonilisi roogi pakkuv kohvik, samuti näitusesaal, konverentsiruum ja õppeklass. Merekeskuse projekt on tänu Rootsi päritolu filantroobi ja antropoloogi Sigrid Rausingu 35 000 euro suurusele annetusele valmis. „Olemas on ka linnavalitsuse ehitusluba, nüüd on ainult raha vaja ja siis kopp maasse,” ütles Kalm, kes loodab, et ehitusega saab peatselt alustada.

Lisaks muusikale ja Kalmude pere ilusale aiale saab laupäeval Haava talus tutvuda rannarootslaste minevikuga. Välja on pandud koopianäitus muuseumi uhkusest, 20meetrisest eestirootslaste ajaloost jutustavast Rannavaibast.

Haava talu kohvikusse tulevad laupäeval omatehtud kehakinnitust pakkuma ka muuseumi neljapäevamemmed.

Kohvikutepäeva kontsertidest viimane on laupäeva õhtul kell 20 Einbi külas Fridholmi talus, kus esineb Jarek Kasar.

Paslepa külas Teeristil on laupäeval avatud pop-up kohvik Puhvet123, kus kell 17.30 ja 22.30 saab näha äsja esilinastunud filmi „Salmonid. 25 aastat hiljem”.

Noarootsi kohvikute päev toimub tänavu neljandat korda.