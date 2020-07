Juhtkiri: suurem Peeter

Üks osa endise Ridala valla elanike hirmudest sarjast „Suure Peetri ja Väikse Peetri lood” on realiseerunud – kui kaalukausil on valik, kas Haapsalu kesklinn või Uuemõisa, siis esimene võidab.

Antud kontekstis – linna haljastus – ei ole selles tegelikult mitte midagi imelikku, sest Haapsalu kesklinn ja eriti promenaad on selle ajaloolise suvituslinna visiitkaart, mida näevad ja teavad kõik linnakülalised. Kuid samas on ka Uuemõisa mõis Haapsalu linna üks esindusobjektidest, vähemalt on Haapsalu linnavalitsus ise nii öelnud. Paraku ei ole suurt midagi tehtud selleks, et mõisakompleksi koos pargiga turundada ja tutvustada – alustuseks Haapsalu ja Läänemaa elanikele ning muidugi ka turistidele. Üheks põhjuseks on pooleli jäänud projekt – mida sa turundad, kui traagelniidid alles paistavad.

Ilmselt tuleb päris paljudele üllatusena, et tegelikult ei ole Uuemõisa mõisapargi rekonstrueerimine sugugi veel lõpule viidud. Pärast haljastuse rajamist nägi plaan ette parki infotahvlite paigutamise, mis annaksid mõisast, pargist ja selle ajaloost ning sealsest looduslikust taimekooslusest ülevaate. Praegu ei tea kohalikudki, mida tuleks arvata mõisapargist, kus osa murust meenutab pigem niitu – ju on lihtsalt laiskusest ja lohakusest niitmata jäetud. Rääkimata sellestki, et parki peaks tulema väike lava kontsertide jaoks ja keset tiiki olevale saarele paviljon.

Muidugi tuleb iga sellise asja puhul päevakorda rahaküsimus – kas konkreetse objekti jaoks seda jagub või mitte. Sedasorti otsused peegeldavad ka kohaliku omavalitsuse väärtushinnanguid – kui oluliseks seda peetakse. Seega tuleks alustuseks kokku leppida, et Uuemõisa mõis koos oma pargiga on lahutamatu osa Haapsalu visiitkaardist. Seni küll nagu pärl avamata pärlikarbis, mille potentsiaaliga pole mõistetud midagi pihta hakata.