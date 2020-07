Noarootsi kohvikutepäev tuleb tänavu suurejoonelisem kui kunagi varem

Laupäeval, 11. juulil on taas Noarootsi kohvikutepäev, kus tänavu osaleb neli kohvikut. Kokku on kohvikutes kolm kontserti ja ühes on kinoõhtu.

Noarootsi kohvikutepäeva korraldaja Merilin Kaustel-Lehemetsa sõnul on tänavu kohvikuid tavapärasest oluliselt vähem, sest ennatlikult ei julgenud kohvikutepäeva väljakuulutada. Kui tavapäraselt on kohvikuid olnud üle kümne, siis tänavu paistab Kaustel-Lehemetsa sõnul välja just kohvikute suurejoonelisus.

Esimene kontsert on juba kohvikutepäeva eelõhtul kell 20 Kasesalu talus Paslepa külas, kus esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste. Kohvikutepäeval on kell 20 Einbi külas Fridholmi talus Jarek Kasari kontsert ning kell 15 esineb Pürksi külas Haava talus ansambel Naised Köögis.

Lisaks ansamblile on Rannarootsi muuseumi juhile Ülo Kalmule kuuluvas Haava talus kohal ka muuseumiesindus ning näha saab ka rannavaipa.

Lisaks on avatud Paslepa külas Teeristil avatud pop-up kohvik Puhvet123, kus näeb kell 17.30 ja 22.30 filmi „Salmonid 25 aastat hiljem“.

Noarootsi kohvikute päev toimub tänavu neljandat korda.