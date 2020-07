Lõuna-Läänemaa naised võitsid jalgpalliliidu turniiril teise koha.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond tuli laupäeval Tallinnas peetud jalgpalliturniiril teisele kohale.

Laupäeval oli Eesti klubijalgpalli pidupäev, kui A Le Cog Arenal selgitati välja nii naiste, kui meeste karikavõitja. Mõlemad trofeed jäid Tallinna FC Flora valdusse. Hommikupoolik oli aga naiste ja meeste jalgpalliturniiride päralt.

NIKE Arenal peeti esimest korda Eesti Jalgpalli Liidu korraldusel 5v5 turniirid. Ikka selleks, et laiendada amatöörjalgpalli püramiidi alumisi kive. Nii saab see suve jooksul toimuma veel kolmel korral. Edaspidi viiakse turniirid üle Eesti, et toimumispaigad oleksid erinevad. Üheks turniiri uueks toimumispaigaks võib saada ka Lihula gümnaasiumi jalgpalliväljak.

Naiste turniirist võttis osa ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond. Kokku osales esimesel mõõduvõtul kuus naiskonda.

Sellel turniiril tohivad palli mängida ainult need jalgpallurid, kes käesoleval aastal Eesti meistrivõistlustest osa ei võta – seda mitteüheski vanusegrupis ega liigas. Ühesõnaga mängivad jalgpallurid, kellel puudub mängijalitsents. See aga ei tähendanud, et naiskonnad oleksid kuidagi kehva kvaliteedi, või mänguoskusteta.

Nii oli ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond komplekteeritud klubi eri põlvkonna naisjalgpalluritest. Nii kuulusid naiskonda tosin aastat tagasi Eesti noorte meistrivõistlustel pronksmedalid võitnud naiskonna liikmeid, mitmeid Eesti koolispordi liidu medaleid toonud jalgpallurid. Samuti oli nende hulgas mitmeid Eesti noortekoondise hõngu tundnud naisi. Noorematest aga olid võistkonnas näiteks mitu kunagist Eesti Koolispordi Liidu meistrit.

Kõik see kokku andis ühtlaselt tugeva ja kvaliteetse naiskonna – sellise, nagu juba aastaid oma esimest klubi erinevatel turniiridel esindatud on.

Kuue naiskonnaga turniiril mängiti turniirisüsteemis kõik-kõigiga läbi. Kokku jagus kõigile viis mängu.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi tegi väga ilusa etteaste. Turniiril võideti koguni neli kohtumist ja saavutati 12 punktiga kõrge teine koht.

Ainus kaotus, tulemusega 0:1 tuli võistkonnalt The Best Never Rest. Nemad võitsid ka turniiri ja võistkond koosnes enamjaolt kunagistest Tallinna FC Floraga meistriliigas mänginud naistest. 4:1 võideti aga nii JK Puhja Naisharrastajate kui ka JK Tabasalu Naisharrastajate võistkonda. Tulemusega 1:0 saadi jagu JK Naished nime kandvast võistkonnast. Tõeline triller mängiti aga Kadrak Unitedi vastu. Meie naiskond läks Trinity Õismetsa väravast 1:0 juhtima. Vastased viigistasid 30 sekundit ennem mängu lõppu. Kuid ka see ei olnud veel kõik…üks sekund ennem lõpuvilet tõi Karin Mänd võidu Lõuna-Läänemaa JK naiskonnale

Turniiril lõi Regle Kurnim 4, Maarja Jalakas 2, Karin Mänd 2, Trinity Õismets 2 ja Elise Ojap ühe värava. Veel kuulusid naiskonda Kai Simpson, Anni Ratas, Sandra Pärnpuu ja Anna Luuk.