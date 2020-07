Galerii: Ultima Thule andis Haapsalus kontserdi

Laupäeva õhtul tähistas ansambel Ultima Tuhule Haapsalu väikese linnuse hoovis oma sünnipäeva kontserdiga, mis märtsis koroonaviiruse tõttu ära jäi.

Ultima Thule sünnipäevakontsert oli esimene suurem kontsert Haapsalus peale eriolukorda. Samuti oli esimene kontsert väikeses linnuses pärast linnuse renoveerimist.

Ultima Thule basskitarrist Raul Vaigla lubas enne kontserti, et kontsert on klassikaline Ultima Thule kontsert. „Läbilõige 30+3 aastast,” ütles Vaigla.

Vaigla lisas, et selle aja jooksul on olnud nii raskemaid, toredamaid kui ka kergemaid aegu, kuid üldkokkuvõttes on need aastad hästi läinud, et 33 aastat on vastu peetud.

Väikese linnuse õu oli laupäeval rahvast täis, julgemad võtsid lava ees üles ka tantsusammud.

Malle-Liisa Raigla fotod