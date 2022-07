Galerii: Ultima Thule andis Haapsalus juubelikontserdi

Malle-Liisa Raigla fotod

Reede õhtul tähistas rokkbänd Ultima Thule Haapsalus juubelit kontserdiga, mida oli kuulama tulnud sadu inimesi.

Sel aastal täitub Ultima Thulel 35. tegutsemisaasta. Haapsalu kontsert oli bändi ainus juubelikontsert.

Esmest korda toimus kontsert Haapsalu kultuurimaja ees. „Kultuurimaja ees korraldada on mõttes olnud kaks-kolm aastat,“ ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Juubelikontsert oli bändi tegutsemisaastate läbilõige – kuulis nii vanu hittte kui ka uusi laule. Publik läks käima alles esimese lisaloo ajal, kui kogu publik seisis püsti ja paljud tantsisid.

„Millegipärast on nii, et publik tahab ikka neid vanu lugusid kuulata ja uusi lugusid esitame sellepärast, et näidata, et ansambel on ikka elus,“ ütles enne kontserti bändi liige Raul Vaigla.