Ultima Thule annab homme Haapsalus sünnipäevakontserdi

Laupäeva õhtul on Haapsalu linnusehoovis Ultima Thule sünnipäevakontsert, mis märtsis koroonaviiruse tõttu ära jäi.

Ultima Thule basskitarrist Raul Vaigla lubas klassikalist Ultima Thule kontserti. „Läbilõige 30+3 aastast,” ütles Vaigla.

Vaigla lisas, et selle aja jooksul on olnud nii raskemaid, toredamaid kui ka kergemaid aegu, kuid üldkokkuvõttes on need aastas hästi läinud, et 33 aastat on vastupeetud.

Haapsalu kultuurikeskuse juht Gülnar Murumägi ütles, et vaatamata sellele, et laupäevaks on lubatud vihmast ilma, läheb õhtupoole ilm paremaks ning seetõttu otsustasid nad kontserdi korraldada Väikese linnuse hoovis. Murumägi soovitas inimestel panna kummikud jalga ja vihmakeebid selga.

Märtsi plaanitud sünnipäevatuuril jõudis ansambel anda kontserdi Pärnus ja Tallinnas, teised kontserdid lükkusid koroonaviiruse tõttu edasi.