Riho Sibul saab Haapsallu pingi

Laupäeval avavad Riho Sibula sõbrad Haapsalu kultuurikeskuse ees muusikule pühendatud pingi.

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et pingi avamisest suurt sündmust ei tehta. „Rihole meeldis, et vaikus on kõnekas,” ütles Murumägi.

Pink avatakse Augustibluusi ajal, sest aastaid oli Ultima Thule festivali üks põhiesinejatest. Sibulale mõeldud pink tuleb kultuurikeskuse ette, sest just seal andis Sibul oma viimase Haapsalu kontserdi. „Seoseid Haapsaluga on,” ütles Murumägi. Pingi avamise ajal kuuleb selle juures ka Sibula laule.

Pingi panemise mõtte taga on kirjastaja Toomas Väljataga, kelle juures Sibul Haapsalus käies ööbis. Tuleb traditsiooniline Haapsalu valge sildiga pink. Pingile kinnitatava tahvli on kujundanud disainer Mari Kaljuste ja sellel on fraas Sibula laulust „Lennelda priiks”.