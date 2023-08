Erkki Bahovski: karjapoiss ja kuri hunt

Nädalapäevad tagasi jahmatas maailma uudis, mille järgi võib Golfi hoovus drastiliselt nõrgeneda juba 2025. aastaks, mis omakorda tähendaks katastroofilisi kliimamuutusi Euroopas ja mujal, kaasa arvatud Eestis.

Golfi hoovus on seotud Atlandi meridionaalse ümberpööramise tsirkulatsiooniga (AMOC), mis hoiab Euroopat soojana. Nii näiteks on Ühendkuningriik palju soojem kui samal laiuskraadil olev Kanada. Eesti näiteks asub umbes samal laiuskraadil kui Hudsoni laht, kus on palju külmem.

See uudis on halb mitmes mõttes. Esmalt muidugi sõna-sõnalise tähenduse pärast – kui Golfi hoovus peaks 2025. aastal otsustavalt nõrgenema, oleme silmitsi kliimakatastroofiga palju varem, kui eeldasime. Igasugused rohepöörde plaanid tuleks visata prügikasti – kui peame võitlema kliima soojenemisega, siis kuidas tegeleme sellega, et Euroopas läheb hoopis külmaks. Mööngem, et tegeleksime tagajärgedega, sest Golfi hoovuse nõrgenemine on seotud kasvuhoonegaasidega ehk ikka sellega, mis planeeti on soojemaks ajanud, aga tagajärg on teistsugune.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!