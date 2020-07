Margus Luige „Sulnis Saara” lööb Haapsalu pärlina särama

Haapsalust pärit Margus Luik on teinud ilukirjandusliku debüüdi romaaniga „Sulnis Saara”, mis on kirjastuse Hea Lugu uue sarja „Suvitusromaan” esimene raamat.

„Sulnis Saara” on armastusromaan, täpsemalt on tegu ühe suve romansiga. Peategelasteks on Mark Stend, kes on 1934. aastal tulnud Haapsalusse suve veetma, ja noor tantsijanna Saara Kask. Nende teed ristuvad ühel suveööl uhkel tuledesäras reisilaeval keset pimedat merd, milleni viib küünaldega palistatud jalgrada. Tegemist on kuursaaliga, mida Luik nõnda kirjeldab.

Peab kohe mainima, et Stend on ka varem Haapsalus suvitanud ja ta võib endale lubada päris lahedat äraelamist, mida pakub Tallinnas asunud lapsepõlvekodu müümisest saadud raha. Tegelasena on Mark Stend päris hästi õnnestunud, Saara Kask aga jääb pisut salapäraseks ja kõiki tema käitumismotiivide tagamaid raamatus autor ei ava. Igal juhul saab lugeja siinkohal ise otsi kokku viia.

Vahepeal tundub, et armastusromaan teeb hoopis kriminaalse pöörde, sest Saara ja Marki romanssi ei jää niisama pealt vaatama naise esimene armastus Paul Pihlak, kes tunnistab Markile, et ta pole meeldiv vastane, kui temaga sõjajalale astuda. Seda enam, et Pauli sõnul on tal Saaraga jätkuvalt tulevikuplaanid. Sõbralt kuuleb Mark, et Pauli kahtlustati ühe Sinalepa maja põlengus. Juhtum leidis suurt kõlapinda ka Lääne Elus.

