Margus Luik kirjutas armastusromaani Haapsalust

Spordimees Margus Luigel ilmus debüütromaan „Sulnis Saara”, mis viib lugejad 1934. aasta Haapsallu, raamatu esitlus oli kolmapäeval Müüriääre kohvikus.

Luik on autorieksemplari kätte saanud ja ütles, et on raamatuga täitsa rahul. Et kaanel on just kuursaal, mis on raamatu peamine sündmuspaik ning Haapsalu sümbol, oli kirjastuse idee. „Minu idee oli ka midagi sellist, et inimesed saaksid kohe aru, et tegevus toimub Haapsalus,” ütles Luik.

Raamatu peategelane on Haapsallu suvitama tulnud 29aastane pealinlane Mark Stend, kes kohtab kuursaalis tantsija, 19aastase Saara Kasega. Nii algab üks suveromanss.

