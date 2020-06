Õiguskantsler tunnistas Haapsalu lasteaedade sulgemise õigusvastaseks

Möödunud kuu lõpus palus õiguskantsleri kantselei Haapsalu linnapealt Urmas Sukleselt selgitust, miks linna lasteaiad on ka pärast eriolukorra lõppu suletud ning tegutseb kaks valvelasteaeda. Haapsalu vastus õiguskantsler Ülle Madiset ei rahuldanud.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare põhjendas kolme lasteaiahoone sulgemist sellega, et kohtade vajadus ei ole suur ning lapsed mahuvad kahte hoonesse ära. Tema sõnul ei ole linn ühtki lasteaeda sulgenud, vaid need tegutsevad teises kohas. Samuti lisandub iga lasteaia maja avamisega ka majanduskulud.

„Teie selgitustele ja õigusaktidele toetudes leian, et kuigi osa lasteaedade ajutine sulgemine 18.05.−30.06.2020 võib olla sisuliselt põhjendatud, pole see siiski õiguspärane, sest ajutiseks sulgemiseks ja teenuse pakkumiseks teises lasteaias puudub õiguslik alus,” vastas linnale õiguskantsler Ülle Madise. „Soovitan Haapsalu linnal korraldada lasteaedade ajutine sulgemine õiguspäraselt.”

Madise selgitas kirjas, et kui lapsele on haldusaktiga antud koht konkreetses lasteasutuses, on tal selle haldusakti kehtivusaja jooksul õigus käia kõnealuses lasteasutuses sellel aadressil, mis on kirjas lasteasutuse põhimääruses. Kui lapsele ei anta võimalust käia lasteaias, milles talle on koht eraldatud, peab selleks olema õiguslik alus. Praegu laste valvelasteaias hoidmiseks õiguslikku alust ei ole. Suvine, 1. juulist 9. augustini töötav valvelasteaed on õigusaktidega määratud. Sel suvel on valvelasteaiaks Tarekese lasteaed.

„Kuigi teie põhjendused eelarveraha säästliku kasutamise kohta on asjakohased, ei või lasteaeda ajutiselt sulgeda ja suunata last teise lasteaeda, ilma et lasteaia sulgemine tugineks õigusaktile. Põhjendatud pole ka teie selgitus, et lastele esialgu antud lasteaiakohti pole muudetud, ajutiselt on muutunud vaid rühma asukoht. Nagu eespool öeldud, osutab iga lasteaed teenust kindlal aadressil. Seega, kui laps saab teenust teises lasteaias, pole teenus kooskõlas haldusaktiga, millega lapsele koht anti. Haldusaktiga antud õigust võib muuta (ka ajutiselt), kuid see peab tuginema asjakohasele õigusaktile,” kirjutas Madise linnale.