Pühapäeval Läänemaale lisandunud koroonahaige test osutus valepositiivseks

Täna teatas terviseamet, et statistikast on maha võetud 7. juunil Läänemaale lisandunud koroonaviirusesse nakatunud inimene, üle 65aastane mees.

„Tavaliselt tähendab see seda, et on olnud valepositiivne ja kordustestid on olnud negatiivsed,” ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp.

Ööpäevaga Läänemaale uusi nakatunuid ei lisandunud. Läänemaal on nakkuse saanud 13 inimest. Kõik nad ei ole haiguse ajal Läänemaal viibinud, vaid on olnud teistes maakondades. Haiguse on läbipõdenud Läänemaal viibides viis inimest. Kõik haigestunud on praeguseks paranenud.

Kokku on Läänemaal testituid 1841 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 884 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 0,7 protsenti ehk 6 inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus kolm positiivset testi tulemust Tallinnasse ja kolm Narva. Uute juhtude puhul on valdavalt tegemist peresiseste nakatumistega. Ühel korral on viirus sisse toodud välisriigist ning ühel juhul on nakkusallikas teadmata.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 14 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu, neist kolm on olnud Lihula hooldekodu elanikud.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 357 inimest, lõpetatud 370 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 703 inimest. Neist 1 317 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,3%), 386 inimese puhul (22,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 94 tuhat esmast testi, nendest 1 970 ehk 2,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.