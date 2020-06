Galerii: Uuemõisas põleb laohoone

Täna öösel kell 3.49 said päästjad teate, et Uuemõisas tehnika tänaval põleb tööstushoone.

Päästetööde juhi Janno Osa sõnul oli päästjate saabudes leegid hoone akendest väljas. Öösel oli tuld kustutamas kolm põhiautot, kaks paakautot ning Palivere ja Ridala vabatahtlikud. „Aktiivsed kustutustööd käisid hommikuni,” ütles Osa.

Kuna hoone oli kasutusel puidumaterjali laona, oli hoone põlemiskoormus suur.

Hommikul vahetusid tuletõrjujad ning praegu on tuld kustutamas Haapsalu ja Risti komando, lisaks on Pärnust tulnud redelauto. Kokku on kustutustöödel ligi 15 tuletõrjujat.

Osa sõnul on tulekahju kontrolli all, kuid kuna hoone on varisemisohtlik, siis tulekolletele ligi ei pääse. Seetõttu kustutavad tuletõrjujad hoonet vaid väljast. Selleks, et ohutult katusele pääseda, tuli kohale Pärnu komando redelauto. „Kuna katus on mitu korda sisse kukkunud, siis me oma redeleid kasutades jalgsi katusele minna ei tohi,” ütles Osa.

Samuti on päästjad tellinud kohale koppekskavaatori, mis hakkab hoonet lammutama, et tuletõrjujad tulekolletele ligi pääseksid. „Lõplik kustutamine kestab meil vähemalt õhtuni. Oleneb, kui kiiresti rasketehnika saame ja see konstruktsioone lammutama hakkab,” ütles Osa.

Kõrgendatud riski tõttu on kohal ka kiirabi. „Kuna on kõrgendatud risk, siis on päästjate turvamiseks kohapeal olemas,” ütles Osa.

Millest tulekahju alguse sai, Osa öelda ei osanud, selle selgitab hiljem menetlus.

Malle-Liisa Raigla fotod

Arvo Tarmula fotod