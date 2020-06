Haapsalu hotellid täituvad rahvaga

Kuigi sel nädalavahetusel toimuma pidanud Itaalia veinipidu jääb kehtestatud erinõuete tõttu ära, on linn siiski Itaalia hõngu ja külalisi täis.

Juba reede keskpäeval lehvisid Haapsalu kohvikutel Itaalia lipud, nagu igal aastal veinipeo ajal.

Mitmed veinipäevade ajaks Haapsallu toa broneerinud inimesed otsustasid, et ürituse ärajäämise tõttu nad nädalalõpust Haapsalus ei loobu. Spaahotelli Laine juht Irene Väli ütles, et nädalavahetusel on neil kolmveerand hotellist täis. Kokku mahub Lainesse ööbima 168 inimest. „Külastajate üle küll ei kurda,” ütles Väli.

Tema sõnul oli tunda, et inimesed ootasid spaade avanemist ja vaheldust igapäevaelule. Täituvusele aitab kindlasti kaasa see, et nädalavahetusel toimub linnas üritusi.

Ka Kongo hotelli tegevjuht Kristiine Peramets ütles, et ööbijaid juba on, eestlastele lisaks on broneeringuid ka Lätist. „Rahvas hakkab vaikselt liikuma,” ütles Peramets.

Veneetsia Karja tänaval

Läänemaa Turismi juht Annika Mändla ütles, et sel nädalavahetusel tulevad kohvikud ja restoranid välja eripakkumistega – on veinide degusteerimisi ja itaaliapäraseid erimenüüsid. Kõik üritused on koondunud nime alla Põhjamaade Veneetsia. Veine saab degusteerida kuursaalis, Soffas, restoranis Kaksteist ning vinoteegis Mulliga ja Mullita.

„Jätkame traditsioonilist veinide degustatsiooni,” ütles kuursaali perenaine Kai Tarmula. Laupäeva õhtul saab kuursaalis proovida Piemonte veinimaja veine. Tarmula sõnul osaleb telesilla vahendusel ka veinimõisa omanik, kes tutvustab jooke ja räägib oma toodangust. Degusteerimisel on neli veini.

Laupäeva õhtul esineb kuursaalis ka muusik Tomaso Primavera. Tänu piirangute leevenemisele ja saja inimese piirarvule saigi Tarmula sõnul artisti kohale kutsuda. Väiksema lubatud külastajate arvuga poleks see võimalik olnud. „Artist annab ikka täiesti teise meeleolu,” ütles Tarmula.

Tarmula lisas, et kuursaal on Haapsalus koht, kuhu mahutab palju inimesi, kuid selleks, et külastajate arvu piirata, saab õhtu jooksul sisse täpselt nii mitu inimest, kui palju ürituse jooksul on välja läinud. „Loeme kõik üle,” ütles Tarmula.

Kulgemine vanalinnas

Mändla sõnul pole nad nädalalõppu eriti reklaaminud, vaid see on mõeldud neile, kes otsustasid veinipäevade ärajäämisest hoolimata siiski suve Haapsalus alustada. „Ei kutsu masse, aga inimestele, kes on harjunud siin käima, me koondasime selle pakkumise,” ütles Mändla.

Mändla lisas, et traditsioonilise veinipeo asemel on tänavu justkui kulgemine. Tema sõnul aitab 2 + 2 reeglist kinni pidamisele kaasa see, et Karja tänav on nädalavahetustel autodele suletud.

Kohvikutele lisaks lähevad nädalavahetuse peoga kaasa ka Rannarootsi muuseum, kes korraldab turgu, ning Iloni Imedemaa, kus lapsed saavad meisterdada maske.

Et linn Veneetsia-pärasemaks muuta, saab Rannarootsi muuseumi juures rannarootslaste „gondliga” Tagalahel lõbusõite teha, samuti teeb huvireise purjekas Meeri.