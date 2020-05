Okase muuseum avab hooaja perenäitusega

Mari ja Uno Roosvalti ühisnäitus „Jäljed Maarjamäel” sündis juhuse tahtel ja annab läbilõike kunstnikepaari elust.

„See on suure fluidumi näitus,” ütles väljapaneku kujundaja Mara Ljutjuk. Välja pannakse maalid, mis on inspireeritud Roosvaltide kodust Maarjamäel, sealsest äärelinnamiljööst, kus kunstnikepaar on elanud viimased 50 aastat. „Väikene maja ja tohutu suur aed,” kirjeldas Ljutjuk. „Seinad täis maale, väga eriline atmosfäär, valgus. Imetlusväärne paik, mis on mind palju mõjutanud.”

Mari Roosvalti õetütrena tunneb Ljutjuk kunstnikepaari kodu ja loomingut hästi. Koos oma õe Üla Koppeliga valis ta välja ka maalid näituse jaoks „Mida kõike me sealt ei leidnud. Ma ainult kilkasin, et selle paneks ja selle ja selle,” ütles Ljutjuk. Valitu osutus lõpuks nii mahukaks, et tõenäoliselt täidab see peale muuseumi esimese korruse saalide ka osa teist korrust, kus on väljas Roosvalti isa ja Ljutjuki vanaisa Evald Okase tööd.

