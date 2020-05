Hooldekodud avavad ettevaatlikult uksi

Kuigi valitsus andis neljapäeval hooldekodudele loa hakata 1. juunist külastajaid hoolealuste juurde laskma, hoiavad Läänemaa hooldekodud ettevaatlikku joont.

„Hoiame ikka madalat profiili, päris nii ei ole, et 1. juunist teeme ukse lahti ja kõik võivad tulla,” ütles Risti hooldekodu juhataja Ave Talving. Ta lisas, et täpsed külastamise tingimused on veel koostamisel. Külalised peavad hooldekodusse lähedasi vaatama tulles täitma tervisedeklaratsiooni ja kandma isikukaitsevahendeid. „Oleme juhendanud ka kõiki töötajaid,” rääkis Talving.

Haapsalu de la Gardie lossis tegutseva hooldekodu juhataja Tiina Rohi saatis eile pärastlõunal hoolealuste omastele kirja, millistel tingimused hooldekodusse lähedasi vaatama saab tulla. Eeltingimus on, et külastus tuleb eelnevalt hooldekoduga kokku leppida, „Vaatame, kui suur see surve olema hakkab,” ütles Rohi. Ta lisas, et soovitatavalt on kokkusaamised ilusa ilma korral hooldekodu õuealal, kuid majas on olemas ka eraldi ruum, mida kohtumiseks kasutada saab.

