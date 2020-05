Prügi kolib linnast metsa

Kuna üritusi tuleb sel aastal vähem kui tavaliselt, jääb suvel Haapsalus tekkimata umbes 20 tonni prügi, samas jõuab seda nüüd rohkem terviseradadele ja metsadesse, sest inimesed käivad rohkem looduses.

Juba mõnda aega on liiklus Paralepa metsa terviserajal tihedam kui varasematel aastatel, sest eriolukorra tõttu otsivad inimesed tegevust. Koos inimestega on Paralepa terviseraja ja ka Uuemõisast Rohukülani ulatuva kergeliiklustee äärtesse tekkinud prügi. Peamiselt on tegu suitsukonide, toidupakendite, pudelite, väikeste kilekottide ja salvrättidega. Prügi kontsentratsioon on suurem just pinkide ümbruses, kuhu istutakse jalga puhkama. Ühtegi prügikasti kummagi tee ääres eelmisel nädalal polnud.

