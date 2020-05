Jüri Saar: miks ollakse jätkuvalt Rail Balticu vastu?

Niipea, kui koroonaviirus natuke järele andis, ärkas üks „karvaste ja suleliste” värvikas seltskond, kellest polnud juba mõnda aega kuulda – Rail Balticu (RB) vastased poliitaktivistid.

Tegelikult oli põhjust uskuda, et laeva-, lennu- ja maanteeühenduse katkemine muu Euroopaga lõpetab vaidlused eurolaiuse ja tipptehnoloogilise raudtee vajalikkuse teemal. Pealegi on majanduskriisist ülesaamiseks alati sobinud suured infrastruktuuri projektid, kuid võta näpust.

Otsa tegid lahti kaabumehed isa ja poeg enda iganädalases raadiosaates, kus kelkisid vägitegudega RB seisma jätmisel. Ei läinudki kaua aega, kui nendega liitus seltskond, kes väidab end rääkivat ausalt ja avameelselt kõigist RB kavandamise, ehitamise ja ekspluateerimisega seonduvatest probleemidest. Ja siis kostis roheliste poolelt, et EKRE pole tõsiselt võetav RB vastane ja rohelised on hoopis paremad. Nii et tramburai sai taas hoogu, mistõttu tasub veel kord vaadata selle muidu värvikireva seltskonna tegemisi, kes on võtnud endale eesmärgiks tänapäevase raudteeühenduse ehituse blokeerimise Eestis.

