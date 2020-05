Keeleinspektsioon palub Ristil kakskeelsed sildid eemaldada

Keeleinspektsioon palus Lääne-Nigula vallal ära korjata kaks Ristil asuvat kakskeelset tänavasilti – üks Tallinna maanteel ja teine Koidu tänaval.

Keeleinspektsiooni järelevalvejuht Merle Loodus-Adamson ütles, et kakskeelsed sildid on vastuolus keeleseaduse ja kohanimeseaduse nõuetega, mille järgi on Eesti kohanimed eestikeelsed ning need dokumenteeritakse ladina tähtedega. „Seega tuleb kirillitsas olev nimekuju eemaldada, kas üle värvida või silt vahetada eestikeelse vastu,” ütles Loodus-Adamson.

Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul on nad saatnud majaomanikele kirja, et need sildid ära korjaksid, sest siltidel ei ole informatiivset väärtust. „Tänava otstes ja aedadel on õiged sildid olemas,” ütles Lõhmus.

Ta lisas, et vanu, venekeelseid silte tuleb aeg-ajalt ikka välja, näiteks on seni olnud puude taga varjus ning keegi pole neid märganud.

Keeleinspektsioon andis vallale aega valede siltide eemaldamiseks 31. juulini.