Enamik Läänemaa abituriente otsustas riigieksamite kasuks

Kuigi ministeerium on riigieksamid tänavu eriolukorra tõttu vabatahtlikuks kuulutanud, on neist Läänemaal loobunud vaid mõned üksikud abituriendid.

Läänemaa ühisgümnaasiumis teevad eesti keele eksami kõik 80 ja matemaatikaeksami 73 abiturienti.

„Oleme valmis vaadanud kaheksa ruumi,” Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. Igas eksamiruumis on kümme õpilast ja kaks eksamikomisjoni liiget. Iro on soovitanud kõigil oma õpilastel distantsõppest hoolimata riigieksamid teha, sest hiljem on see raskem.

