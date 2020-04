Haapsalu Linnamajandus kaotas halduri ja kaheksa maja

Haapsalu Linnamajanduse ASi endine juhataja Marvel Alp alustas tegevust ettevõtjana ning lõi linnafirmalt üle kaheksa ühistu haldamisteenuse.

„Märtsi viimasel päeval tuli Marvel Alp avaldusega ja teatas, et lahkub maist. Alp põhjendas oma soovi sellega, et tahab tegeleda oma pereettevõtte arendamisega. Ta mainis ka seda, et plaani üks osa on jätkata kortermajade haldamisega,” rääkis Haapsalu Linnamajanduse ASi juht Peeter Vikman.

Vikman tunnistas, et Alpi otsus tuli ebameeldiva üllatusena. Pärast arutelu lepiti kokku, et mõlema poole jaoks on parem lahendus see, kui Alp lahkub kohe ja saab 30 päeva töötamise asemel seaduses ette nähtud kompensatsiooni.

„Miks ma nii otsustasin – tundsin, et olen liiga kauaks ühte kohta tööle jäänud,” selgitas Alp. Ta lisas, et on üle 11 aasta Haapsalu Linnamajanduses töötanud. „Ühel hetkel lihtsalt ei jaksa nii suures mahus enam tööd teha. Siis tuleb mõelda, kuidas teha tööd nii, et jaksaks,” selgitas ta.

Alp ütles, et tema poolt polnud see rusikad taskus laialiminek.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!