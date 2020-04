Haapsalu spordikool saatis treenerid puhkusele

Eriolukorra tõttu on Haapsalu spordikool nagu tavakoolidki suletud ja treenerid ametlikul puhkusel.

Spordikooli direktori Mati Seppi sõnul oli spordikoolis töötavate treenerite puhul varem sageli probleem, et kõiki puhkusepäevi ei õnnestunud välja võtta, nüüd on võimalik need päevad kõik ära puhata.

Spordikooli õpilastele on treenerid kodus olemise ajaks ülesanded kätte jaganud ja suuremad oskavad juba ise neid täita ja ennast ka jälgida. „Eks see ole nagu tavakooliski – kes viitsib õppida, see õpib, kes ei viitsi, see ka ei tee,” ütles Seppi.

Seppi sõnul peaks lähiajal selguma, kas mai teisest pooles saab juba mingil moel taas treenimisega algust teha.