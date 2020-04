Parvlaevaliiklus jätkub hõrendatud sõiduplaaniga ka maikuus

Seoses eriolukorra pikenemisega ja vastavalt maanteeameti tellimusele jätkavad maikuus TS Laevad parvlaevad Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil sõitmist hõrendatud sõiduplaanidega, teatas TS Laevad.

TS Laevad juhatuse liikme-teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on eriolukorras sõidukite arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud keskmiselt 75% ja reisijate arv keskmiselt 87% ning ka valitsuse planeeritava eriolukorrast etapiviisilise väljatuleku ja piirangute võimaliku leevendamise korral on eeldust arvata, et teenindusmahtude taastumine maikuus on vähetõenäoline.

“Rohuküla-Heltermaa liinil jätkame praegu kehtiva sõiduplaaniga, Virtsu-Kuivastu liinil lisandub alates 27.aprillist väljumine Virtsust kell 11:25 ja Kuivastust kell 12:00,” ütles Metsla.

TS Laevad teavitab maikuusse ärajäävatele reisidele pileti ostnud inimesi ja kaubavedajaid ning palub neil valida uued reisid. Eriolukorra perioodil saab piletid tagastada teenustasuta.

Vastavalt valitsuse 24. aprilli korraldusele pikendati Eesti Vabariigis eriolukorda kuni 17. maini. Peaministri 14. märtsi korraldusega on kehtestatud liikumispiirangud Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu valla territooriumil.

Maanteeamet on andnud teada, et juhul kui eriolukorra ja/või liikumispiirangute kohta võetakse vastu neid muutvaid otsuseid ja reisimine aktiveerub, siis vaadatakse sõidugraafikud üle vastavalt muutunud olukorrale.

“Anname omalt poolt parima, et saarte kaubaveod saaksid eriolukorras toimuda tõrgeteta ning loodame, et juba varsti saame oma parvlaevadel tervitada juba suuremat hulka saarte elanikke ja kogukondade liikmeid,” lisas Metsla.

TS Laevad palub muudetud sõiduplaanidega tutvuda praamid.ee veebilehel või mobiiliäppis ja jälgida, et vastavalt eriolukorras kehtivale korrale on lubatud pääs parvlaevale.