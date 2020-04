Linnamäe saab ringristmiku

Ületuleval aastal tahab maanteeamet ehitada Linnamäele ringristmiku, sest praegune liikluskorraldus on ohtlik.

Seda, et ristmik on ohtlik, kinnitasid nii Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus kui ka Linnamäe arenguseltsi juht Elle Ljubomirov.

„See on nii kaua oodatud asi, suur rõõm, et asjad on liikuma hakanud,” ütles Lõhmus.

Ohtlik ristmik

Lõhmus kirjeldas, et Linnamäe poe juures on Nigula poolt tulles pime nurk, kus tihtipeale ei nähta Keila poolt peateel liikuvat autot ja sõidetakse ristmikule autole ette. „Olen isegi seal mitut ohtlikku olukorda näinud,” ütles Lõhmus.

„Probleemne olukord ka muudest suundadest tulles,” ütles Linnamäe arenguseltsi juht Elle Ljubomirov. Tema hinnangul on ristmik ohtlik ka Nõva poolt tulles, sest siis näeb Haapsalu poolt tulevaid autosid alles päris ristmikule väljasõitnuna.

Möödunud aasta augustis filmis Ljubomirov tipptunni ajal liiklust ristmikul, kus oli näha palju valesid ja ohtlikke manöövreid. „Mõned on öelnud, et midagi rasket ei ole seal ristmikul olnud. Kas peame ootama, et mõni raske õnnetus juhtuks või saame ennetada,” ütles Ljubomirov.

„Hoonetele lisaks piiravad nähtavust ka ristmikul parkivad sõidukid ja samas on ka jalakäijate reguleerimata ülekäigurajad. Ringristmikul on nõutavad nähtavused oluliselt väiksemad, samuti rahustab ringristmik liiklust. Linnamäe küla läbivad teed on üsna sirged ja see annab võimaluse kiiresti sõita,” ütles maanteeameti projektijuht Tiit Vunk.

Vunk ütles, et viimase viie aasta jooksul on ristmikul olnud kaheksa varalise kahjuga avariid: kokkupõrked sõidukitega pööretel, tagant otsasõidud peatunud sõidukitele ja parkimisõnnetused. „Inimvigastustega õnnetusi viimase viie aasta jooksul ei ole juhtunud. Sellest lähtuvalt saab öelda, et ristmik ei ole ülimalt liiklusohtlik, samas näitavad toimunud õnnetused, et ristmiku praegune lahendus on probleemne ja tuleb ümber projekteerida,” ütles Vunk.

Parkimine korda

Samuti on ohtlik poe juures parkimine. „Kes pargib kortermaja ees, kes kaupluse ees. Seal on üks pusa ja siis nad tagurdavad sealt välja ohtlikult. See vajab parandamist,” ütles Lõhmus.

Ljubomirovi sõnul ei ole eesmärk parkimine keelata, vaid teha see loogiliseks, sest tema sõnul on pood oluline keskus, kus ümbruskonna inimesed teevad nädala lõpus kaubareise. „Katsu lapsevankriga autode vahelt poodi jõuda – hea, kui poodi sisse saab. See olukord vajas lahendamist,” kirjeldas Ljubomirov olukorda. Lõhmuse sõnul tuli soov rajada ringristmik just kogukonna poolt.

Nii on plaanis rajada poe taha, kus praegu kasvab muru, uus parkla. Kui suur parkla tuleb, ei osanud Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev veel öelda. „Arvan, et sama suur kui siiani. Ega ta suuremaks ei lähe,” ütles Lunev.

Lunev usub, et tänu ringristmikule muutub liiklus Linnamäel paremaks ning ohtlikud manöövrid kaovad.

Vunk lisas, et praegu on eesmärk koostada ringristmiku projekt. „Ehituse aeg sõltub sellest, kuidas õnnestub projekti koostamine,” ütles Vunk. „Samuti sõltub ehituse aeg ehitusmaksumusest, sest pärast selle selgumist selgub objekti koht liiklusohtlike kohtade ümberehitamise vajaduse pingerivis. Ehitamise kõige varasem võimalik aeg on 2022.”

Ringristmiku maksumus selgub Vungi sõnul selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks.

Lõhmus lootis, et ehitamiseks läheb juba järgmisel aastal.