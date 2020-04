Juhtkiri: inetu juhtum Taeblas

Kui politsei ei suuda tõestada, mida neli noort inimest reede õhtul Taeblas nii põhjalikult valesti tegid, et oli vaja hakata käsi raudu panema, osutub rüselus bussipeatuses jõustruktuuride häbiplekiks.

Videotest, mida intsidendis osalenud on levitanud, on näha, kuidas kaks täisjõus meest murravad oskamatult üht 18aastast noorukit. Vastupanu nooruk just ülemäära ei osuta, haiget saab küll.

Eriolukorras kisuvad närvid pingule, sest lisaks nähtamatule viirusele on valitsus pannud politseinike õlgadele hiiglasliku ülesande – kontrollida, kuidas inimesed käituvad. Pole lihtne, kui lisaks tavapärasele korrakaitsele tuleb iga päev lahendada kaebusi, et kusagil on nähtud seltskonnas rohkem kui kahte inimest.

Rangelt võttes rikkus neljaliikmeline Paliverest pärit noorte inimeste seltskond seadust, sest ei ela kõik koos. Nad võivad olla küll eluaegsed sõbrad, aga seadus lubab koos olla ikkagi ühe perekonna liikmeil. Ent bussi võib neli inimest oodata. Isegi 50 võib, sest just nii palju mahub ühe suure liinibussi peale inimesi.

Olukord on absurdne, sest politseil tuleb kontrollida, kas 18aastane ja tema pruut on üks pere või mitte. See ajab närvid krussi. Kui närvid on krussis, siis kipuvad juhtuma vead. Vähemalt selle alusel, mis on praegu teada, ei ole ühtki põhjust, miks oleks pidanud noortel inimestel käsi raudu panema või pisargaasi näkku laskma või kellegi ööseks arestikambrisse viima. See oli jõu väärkasutamine ning taoline käitumine õõnestab politsei autoriteeti.

Andeks palumine ja oma vea tunnistamine aga kasvatab austust politsei vastu. Nii et siin on, mille üle politseimajade kabinettides mõelda. Veel pole hilja, veel on usaldusväärsuse taastamine võimalik.