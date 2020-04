Politsei sai möödunud nädalal 19 teadet eriolukorra rikkumise kohta

Möödunud nädalal sai politsei 19 teadet eriolukorra rikkumiste kohta.

„Tähelepanelikud inimesed andsid meile teada nii 2+2 reegli rikkumisest kui ka noortest, kes reegleid eirates suuremate seltskondadena ringi liikusid,”ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits. „Enamasti inimesed mõistavad, miks tuleb koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud liikumispiirangutest kinni pidada. Politseinikud selgitavad samuti neile, kes piiranguid rikkunud, miks on praegu oluline neid järgida. Nende puhul, kes korduvalt reegleid rikuvad, on politseil õigus rakendada ka sunniraha.”

Samuti registreeriti Haapsalu politseijaoskonnas 12 väärtegu, neist viie puhul oli tegu liiklusalaste rikkumistega. Registreeriti neli kuritegu, nende hulgas juhtum Taebla alevikus, kus läks politseinike ja noorte vahel rüseluseks.

„Muidugi on eriolukord kõigile tavatu. Soovime, et tavaline elurütm taastuks ja viirusesse nakatumise hirm kaoks. Selleks peame tegema koostööd ja lähtuma juhistest. Täiskasvanud saavad siinkohal lastele eeskujuks olla ja neile selgitada, mis sellise olukorra on põhjustanud ja miks tuleb korraldusi täita,” ütles Palmits. „Tahaksin soovida head koolivaheaega kõigile õpilastele ja loodan, et eriolukorrast hoolimata on noortel võimalus vabamat aega mõnusalt veeta. Kutsun vanemaid ja lapsi seda aega veetma koos.”