Lääne Elu paberleht teisipäeval, 21. aprillil

Gaasi näkku ja rauad peale – kas te olete debiilikud?

Reede õhtul puhkes Taebla bussipeatuses politseinike ja nelja noore inimese vahel rüselus, millest kuulis kiiresti terve Eesti.

Osmussaarlased on mere taga varjus

Viie püsielanikuga Osmussaarele liinilaeva ei käi ja elanikud on saarel vabatahtlikus isolatsioonis.

Kuuse-kooreüraski vastu võiks aidata laanerähn

Laanerähn ehk kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus) on rähnidest kõige kuuselembesem liik ning üraskisöömisvõimest tulenevalt on just laanerähnid need, kes üraskite arvukusele olulist mõju suudavad avaldada.