Erkki Bahovski: platnoistuv Eesti

Sellele lisaks, et tavaliseks on muutunud kõnepruuk, mida enne võiks kuulda väga harva, on nüüd üks telekanal tulnud välja dokumentaalsarjaga vangide elust.

Eesti platnoistub. Seda oligi veel vaja. Loomulikult ootas Eesti avalikkus lisaks omavahelisele sõimlemisele avalikkuses ja sotsiaalmeedias veel kirjeldusi vangide vägivallategudest. See oli iroonia ja kindlasti toetan telekanali õigust langetada oma valikuid, aga jätan endale õiguse nendes valikutes kahelda.

Platnoi oli Nõukogude süsteemis professionaalne kurjategija, kuid selle sõnaga seoses tekkis ka paljud muud – platnoimuusika, kuid ka -kõnepruuk, mille osisteks olid „mahlakad” väljendid. Vanglaelu on küll kujutatud ilukirjanduses, võtkem kasvõi Leo Kunnase „Kustumatu valguse maailma”, kuid vanglaelu ja -retoorika pääsemine massikultuuri on siiski midagi muud.

Ilmselt see ongi meie uue normaalsuse väljund, kui platnoistumisele keegi ei reageeri, aga mõni läheb täiesti pöördesse sotsiaalministeeriumi kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed” peale. Ma pean tunnistama, et ilma nende valuliste reageeringuteta poleks ma tõenäoliselt neid postreid näinudki. Võibolla oleks televisioonis silma ette jäänud kampaania klipid.

