Erinevate seinamaterjalide head ja vead

Seinad määravad ruumi kuju ja suuruse ning loovad ruumile tausta. Sein võib olla tagasihoidlik taust, mis laseb muul sisustusel särada, kuid võib ka olla ise aktsent ja kogu ruumi keskne kujunduselement.

Vaatame lähemalt mõningaid enamlevinumaid seina(katte)materjale ning hindame nende häid ja halbu omadusi.

Materjalid, mis ei vaja viimistlust

Sein, mis on ühtaegu nii konstruktsiooniline kui ka kujunduselement, ei vaja erilist viimistlust ja seda kõlbab eksponeerida kõige ehedamal kujul. Näiteks vanadest punasest tellisest sein on soe ja rustikaalne ning ei jää kindlasti tähelepanuta.

Vastupidiselt soojale tellisseinale on puhas valubetoonist sein veidi külm ja steriilne. Minimalistlik, ilma igasuguse ekstravagantsuse ja uhkeladmiseta betoonsein lubab sisustusel enda taustal hästi välja paista.

Või siis näiteks puhas palksein, mis loob ruumis hubase, koduse ja lihtsa meeleolu ning ei vaja enda “ilustamiseks” muid aksessuaare.

Värvitud seinad

Seinte viimistlemiseks on lugematu hulk võimalusi. Ühes ruumis võib vabalt kombineerida mitut erinevat seinakattematerjali ja -värvi. See on hea viis luua ühe seina näol tähelepanu koondav suund ehk aktsentsein.

Krohvitud või pahteldatud seina katmine värviga on kõige tavalisem viimistlemise viis. Krohv võib ka ise olla osa kujunduslikust efektist. Näiteks looduslikud savikrohvid kaetuna looduslike värvidega annavad põneva tulemuse. Savikrohviga kaetud seinad ühtlasi osa toa sisekliimast, sest savi on võimeline siduma liigset niiskust ja selle vajalikul hetkel jälle ruumi tagasi laskma.

Pahteldatud kipsplaadist seinte värvimine on mugavaim ja odavaim lahendus seinte töötlemiseks. Ühtlasi on see kõige lihtsamini ja väiksemate kuludega muudetav viimistlusviis. Kui tahate interjööri edaspidi värskendada, siis võõbake sein üle, tapetseerige, plaatige või lööge peale laudis ilma et, selleks oleks tarvis teha erilisi ehitus- või ettevalmistustöid.

Tapeeditud seinad

Tapeetimine nõuab värvimisega võrreldes palju enam kannatust ning täpset kätt ja silma.

Tapeedid võivad olla pestavad või mitte, naturaalsest paberist, vinüülitud, tekstuuriga või ilma. Erineva laiuse, mustri, tegumoe ja materjaliga tapeedid ootavad teid siin.

Tapetseeritud seinal jäävad kõik eksimused ja ebakõlad hästi näha, mistõttu on mõistlik tapeetimisel kasutada profesionaalide abi. Seda eriti kallimate tapeetide puhul, mille ühe rulli maksumus võib ulatuda üle saja euro. Pole ju mõtet isetegemise ja katsetamise läbi kallist kooliraha maksta, kui paari tapeedirulli hinna eest saab garanteeritult kvaliteetse tulemuse. Sageli kaetakse tapeediga ainult üks sein, et lisada ruumile omanäolisust ja aktsenti.

Puiduga kaetud seinad

Seinu võib katta ka erinevate laudiste või tahveldistega. Eriti levinud on seinalaudise kasutamine suvilates ja maakodudes. Korteris vajab laudise kasutamine veidi enam läbimõtlemist ja stiilitaju, et ei tekiks sauna eesruumi tunnet.

Värvitud ja põrandast poole seinani ulatuv püstlaudis, millest üleval pool katab seina tapeet või värv, loob veidi nostalgilise ja romantilise meeleolu. Ka võib laudist panna diagonaali või luua sellega mustreid, et tuua ruumi põnevust ja isikupära.

Värvitud, peitsitud või lakitud vineerist või puidust tahveldised või paneelid toovad interjööri suursugusust ja väärikust.

Liigendatud seinad

Seina võib huvitavamaks muuta ka liigendamise teel: jätke ehituse käigus seintesse niššid või orvad, millesse saab sisse ehitada või paigaldada riiulid. Nii annate seinale täiendva funktsiooni ja lisaväärtuse.

Paigaldage riiulitele ka valgustus, nii lisate seinale meeleoluvalgustuse loojana veelgi rohkem praktilist väärtust. Rääkimata visuaalsest efektist, mille välja valgustatud riiul toale annab. Suurema ruumi mitmeks jagamisel ongi teinekord mõistlikum päris seina asemel riiulit kasutada, sest see on palju praktilisem, kui lihtsalt tavalise sileda seina ehitamine.

