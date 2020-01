Kuidas planeerida funktsionaalset ja kaasaegset kööki

Ajad, mil köök oli väike ja ilmetu muust elamisest kindlalt eraldatud ruum, jäävad õnneks aastakümnete taha – tänapäevane köök on ülejäänud eluruumidega palju enam sümbioosis.

Köök pole ka ammu enam pelgalt söögi valmistamise koht, vaid kodu süda, kus pere ja sõbrad-tuttavad kogunevad. Kuna köök on sanitaarruumide kõrval üks kalleim ruum kodus, on selle hoolikas planeerimine lausa hädatarvilik.

Esimene samm – mõtle oma soovid läbi

Alusta köögi planeerimist oma vajaduste ja soovide kaardistamisest, unustamata seejuures piiranguid, mille seavad ruumi mõõtmed ja rahakott. Planeerides ära unusta ka köögi ruumilist ergonoomikat – mõtle läbi tööpindade, külmkapi, valamu, pliidi ja ahju asukoht ja kuidas nende kohtade vahel liikuda. Järgmiseks visualiseeri köögi üldine disain ja vaata, kas see haakub ülejäänud elamisega.

Kõige parem oleks, kui kööki saaks kavandada täiesti nullist: kui valikuid ei piira ükski sein, veetoru või elektriühendus. Sellisel juhul saab köögi kujundada kõige ergonoomilisemalt ja funktsionaalsemalt, lähtudes ainult sellest, kuidas inimesed tegelikkuses kööki kasutavad.

Samuti saab siis arvesse võtta kõik oma soovid, mis tulenevad pere suurusest, eripäradest või harjumustest. Nullist oma soovide järgi rajatud köök on justkui rätsepalt tellitud ülikond, kus kõik õmblused ja sisselõiked on tehtud täpselt sinu vajaduste järgi. Paraku esineb sellist ideaalolukorda harva, enamus meist peab köögi planeerimisel arvestama piiravate asjaoludega.

Trendid tulevad ja lähevad

Kui sisustuse asetus on paigas, saab minna konkreetsemaks ja hakata valima mööbli stiili, kontseptsiooni ja materjale.

Tasub eelistada kauakestvaid ja naturaalseid materjale nagu täispuit ja kivi. Kvaliteetse ja hästitoimiva köögi eluiga ulatub üle mitme aastakümne ja seetõttu pole mõistlik hooajalistele trendidele ja ekstravagantsusele väga tähelepanu pöörata. On ju selge, et moed tulevad ja lähevad ning eilse päeva hitid mõjuvad täna kohe eriti kohatult ja aegunult.

Köögikapid

Kaasaegses köögis kasutatakse palju integreeritud lahendusi. Näiteks on populaarne trend, kus kogu mööblisse integreeritud kodutehnika – nõudepesumasin, külmkapp, ahi, pliit ja kohvimasin – on kapiuste taha peidetud. Kui seadet ei kasutada, siis on ta täielikult suletud uste taga, silma eest varjatud. Ilma visuaalsete katkestusteta köögimööbel moodustab neutraalse ja ühtlase rea.

Köögikapid võiks võimalusel ulatuda laeni välja. Jah, ülemise kapiriiulini ulatumiseks võib minna vaja tooli või redeli abi, aga kapi ja lae vahelt tolmu pühkimine on veelgi tüütum tegevus. Lae alla jäävatele kapiriiulitele saab pannad need tarvikud või nõud, mida igapäevaselt tarvis ei lähe. Nagu näiteks piparkoogivormid. Kõige parema valiku moodsaid ja funktsionaalseid köögikappe leiad siit.

Kindlasti tasub kasutada kapisiseseid furnituure, riiulisüsteeme ja karusselle, et anda kappidele suurem funktsionaalsus.

Suuremasse köögis võiks soetada köögisaare. See loob täiendavat tööpinda ja võimaldab perenaisel toidu valmistamise ajal olla näoga toas viibijate suunas. Kokkamine on seltskondlik tegevus – köögisaare ääres külalistega jutu ajades tunneb pliidi taga toimetav võõrustaja end seltskonda kaasatuna.

Tehnika – lahutamatu osa köögist

Tehnikaseadmete valikul eelista lihtsa joonega ja integreeritavaid seadmeid, mis loovad mööbliga ühtse terviku. Nagu mööbli puhul, on ka köögitehnika juures oluline seadmete funktsionaalsus, teatud puhkudel ka välimus.

Kööki planeerides ei tohi ära unustada, et toidu valmistamise käigus eraldub rohkelt erinevaid aroome ja auru ning need tuleb tekkekoha lähedal kokku koguda, puhastada või ruumist välja suunata.

Õhupuhastid on tänapäeval väga erinevate lahendustega: on tööpinna sisse integreeritavad, lakke või seinale kinnitatavad. Üldjuhul vajavad õhupuhastid ühendust ventilatsioonilõõri, kuid on ka mudeleid, mis seda ei vaja, sest suunavad puhastatud õhu läbi filtrite tagasi tuppa.

Kindlasti pidage õhupuhasti valikul silmas, et õhutõmbaja disain sobiks köögi sisustuse ja eriti ülejäänud köögiseadmete disainiga. Mõistlik on kasutada ühe tootja sama seeria köögiseadmeid, sest nii on visuaalne tervik kõige paremini tagatud. Lai sortiment erinevate tootjate õhupuhasteid ootab sind Kaup24.ee e-poes.