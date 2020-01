SEB: ligi pooled II sambasse kogujatest kahtlevad pensionireformi elujõus

SEB uuringu põhjal on vaid 29 protsenti panga II samba klientidest nõus väitega, et valitsuse algatatud pensionireform mõjub pensionisüsteemile positiivselt. 49 protsenti küsimusele vastanutest on vastupidisel seisukohal.

Samuti selgus uuringust, et 43 protsendi arvates kahandab pensionisüsteemi ulatuslik reform tunduvalt selle usaldusväärsust, kuid muudatusi pidas süsteemile positiivseks 35 protsenti vastanutest. 25 protsenti vastajatest leidis, et uus pensionisüsteem on inimeste suhtes aus ja õiglane ning 52 protsenti ei olnud väitega nõus.

„Kuna uuringust tuli välja, et muretut tulevikku pensionärina kujutab endale ette veidi alla 10 protsendi vastanutest, siis reformis ei nähta ka võluvitsa, mis aitaks suurendada vanaduspõlve sissetulekuid. Euroopa Liidu soovitatav keskmine igakuine pension moodustub vähemalt 65 viimasest kuupalgast ning sellele eesmärgile aitavad lähemale jõuda regulaarsed sissemaksed nii II kui ka III sambasse,” ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Oktoobris 2019 korraldatud küsitlusele vastas üle 800 SEB II samba pensionifondide kliendi.