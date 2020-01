Pisnenko ja Proosväli tõid Euroopa etapilt topeltvõidu

Laupäeval Tallinnas toimunud vehklemise U14 Euroopa karikaetapp oli Haapsalu klubi En Garde jaoks tõeliselt edukas – poiste arvestuses võitis kulla Oskar Pisnenko ja tüdrukutest Anneli Proosväli.

„Muidugi lootsin, et nad võidavad, aga sellele ei saa ju kindel olla – tugevaid, kellele kaotada, oli küll ja küll,” ütles Pisnenko ja Proosvälja treener Helen Nelis-Naukas.

Proosväli liikus Nelis-Naukase sõnul võidu poole sammhaaval ja tihedas koostöös treeneriga. „Annelit on väga hea juhendada, ta kuulab, mida treener ütleb ja nii need võidud tulid,” märkis Nelis-Naukas. Proosväli võitis matšid üsna kindla ülekaaluga: 15:2; 15:5; 15:8 ja 15:11.

Finaalis oli Proosvälja vastaseks Dinara Anis (Tallinna Mõõk). Kuni seisuni 6:6 kulges matš üsna tasavägiselt, üheaegsed torked vaheldusid kordamööda torgetega. „Otsustasin matši keskel, et riskime, muutsime taktikat ja see töötas kuni lõpuni,” rääkis Nelis-Naukas. Vastase vehklemine sai sellega lõhutud ja edasi valitses olukorda juba Proosväli, võttes kindla 15:8 võidu.

Oskar Pisnenko jätkab mullu saavutatud uuel tasemel. „Ta tegi eelmisel aastal arengus väga suure hüppe. Oskar on muidugi ka väga sportlik, tal on väga hea psüühika ja ta teeb palju trenni,” ütles Nelis-Naukas. „Aga selleks, et ka järgmises vanuseklassis sama hästi läheks, tuleb hakata veel rohkem trenni tegema,” lisas ta.

Ka Pisnenko võitis oma matšid kindlalt: 15:6; 15:10; 15:12 ja finaalis 14:9. Võitluses esikoha eest läks ta kokku Läti sportlase Nikita Aniskoga (Daugavpils ISVS) ja matši teine pool kulges juba võidu vormistamise tuules, sest Pisnenko ülekaal oli ilmne.

Kolmandad kohad läksid Airon Kindlus Aigrole (Le Glaive) ja Arcibalds Gailisele (Ridzene).

Järgmisel päeval tõid En Garde’i juuniorineiud Eesti meistrivõistlustelt naiskondliku kulla ja Carmen-Lii Targamaa individuaalse pronksi.

Individuaalturniiri võitis Gabriela Truuse (Põhjakotkas), teine oli Karina Vassiljeva (Tartu Kalev) ning kolmandad Nellija Mihhejeva (Daugavpils ISVS) ja Targamaa.

„Matš kahe hulka läks Carmenil mingil põhjusel lappama – Eesti juunioride koondise teine number kaotas Vassiljevale, kes on Eesti kadettide võistkonna kolmas number,” märkis Helen Nelis-Naukas. Treenerina ta enda sõnul tulemusega rahul ei ole, sest Targamaa jäi selles duellis enda tasemele alla.

Kripeldama jäid Nelis-Naukasel veel mõned matšid, mis oleks võinud ka teistpidi minna. „Väga kahju on sellest, et Madli Palk kaotas otsustava torke matšis nelja hulka ja lõpetas 7. kohaga. Ülihästi vehkles Anneli Proosväli, kelle üle mul on kõige suurem heameel – ta on ju U14 ehk juunioridest kuus aastat noorem,” ütles Nelis-Naukas. Proosväli võitles kõvas konkurentsis välja 6. koha.

Sisetundele toetudes pani Nelis-Naukas väga heas vormis Proosvälja naiskondlikus võistluses ankrunaiseks ja ei pidanud pettuma. En Garde’i naiskond koosseisus Svetlana Trynova, Carmen Targamaa, Madli Palk ja Anneli Proosväli alistas kõik vastased ja võitis naiskondliku kulla.

En Garde’i noormeestest sai parima tulemuse, 5. koha, Mattias Lao, Tony Sepp sai 7. koha.

„Meie Oliver Laasikul (U15) oleks võinud paremini minna, aga ta läks kohe kokku Eesti koondislase Erik Tobiasega, mis oli tema jaoks natuke liiga vara. Veidi jäi puudu – 15:12,” ütles Nelis-Naukas. Laasik pidi leppima 19. kohaga.

Meesjuunioride võidu viis koju Ilian Bobrov (Sbsk Draakon), hõbeda sai Henrik Priimägi (Tallinna Mõõk) ja kolmandad kohad kuulusid Markus Salmile (Tallinna Mõõk) ja Erik Tobiasele (Sbsk Draakon).

Meeskondlikul turniiril sai En Garde 5. koha.