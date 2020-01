Leegioni sõber avaldas Lihulas vallamaja ees meelt

Eesti Leegioni Sõprade Klubi liige Reemet Kasekamp käis Lihulas Lääneranna vallamaja ees meelt avaldamas.

Samuti leegioni sõprade klubisse kuuluv Allan Steinland postitas sotsiaalmeedias fotod, millel on Kasekamp koos plakatiga “Lihula volikogu bolševikud olite edukad võitluses eestlastest fašistidega”.

“Ma loen sellest postitusest, et see aktsioon oli/on seotud Lihula “samba” teemaga, mis on ikka veel õhus ja kuni selle tagasitoomiseni või siis Lihula “samba” mälestuskivi paigaldamiseni kuniks nn vana sammas on tagasi – jääbki üles,” kommenteeris ettevõtmist Lääneranna volikogu liige Meelis Malk (EKRE).

Malga sõnul võiks volikogu ilmutada üles initsiatiivi sellega, et eraldaksid mälestuskivile “60 aastat kaitselahingutest” väärika paiga ja laseksid selle praegusest ajutisest asupaigast ära tuua, sinna kuhu ta kuulub – Lihulasse. “Seda enam, et tahvel seal peal kuulub Lääneranna vallale ja miks meie vara peaks olema kuskil Jumal teab kus, kui see võiks olla omaniku territooriumil,” lisas Malk.

Selliselt käitudes tõmbaks volikogu Malga hinnangul maha maha iga aastased septembri alguse meeleavaldused, mis tuletavad ikka ja jälle meelde seda, kuidas esimest korda Eesti riik oma kodanike vastu politseijõude kasutas. “Mõtlemise koht,” nentis Malk.

“Aga need mehed kellele see mälestusmärk püstitati on mehed, keda tasub austada, sest tänu neile säilis meil de jure Eesti Wabariik. Loodame, et järgmine kord ei ole mina üksi volikogus see, kes samba tagasipanemise poolt hääletab,” nentis Malk.

Lääneranna volikogu otsustas mullu 19. septembril, et Eesti leegioni sõprade klubi ei saa luba Lihula kalmistule relva-SS-lase mälestussamba püstitamiseks.

Otsuse poolt olid kõik kohal olnud volikogu liikmed, vaid ekrelane Meelis Malk arvas, et volikogu võiks samba püstitamiseks loa anda.

Enne volikogu istungi algust oli Kõmsi endise vallamaja ees kaitseliitlase mundris Reemet Kasekamp, kes hoidis leegioni sõprade klubi lippu. Samas oli suur foto samba originaalist.

Lääneranna vallavolikogu otsuse eelnõus selgitatakse, et Lääneranna valla kalmistud on lahkunute matmise ja mälestamise, mitte koosolekute, avalike ürituste ja muude sündmuste korraldamise koht. Hauarahu ei tohi häirida, märgib volikogu oma otsuses.