Emma Kathrina Hein võitis mitmevõistluses Eesti meistritiitli

Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis toimusid Eesti 2020 aasta noorte talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, mille võitis Haapsalu sportlane Emma Kathrina Hein.

Kokku tuli nädalavahetusel neljas vanuseklassis stardijoonele 159 noorkergejõustiklast, 27 Eesti kergejõustikuklubist. Läänemaad esindasid seitse Haapsalu kergejõustikuklubi, Kaja Ladva õpilast.

Ei ole olnud kergejõustikuhooaega, mil selle kergejõustikuklubi noored poleks sekkunud noorte vabariigi tiitlivõistlustel kõrgesse mängu. Olgu selleks TV10 Olümpiastarti, Eesti meistrivõistlused või rukilillemängud. Seegi, uue kümnendi esimene tiitlivõistlus tõi kohe ühe meistritiitli ka Haapsalu kergejõustikuklubile.

Neidude U16 vanuserühma viievõistluses astus stari 24 kergejõustiklast. Kaks neist Haapsalu Kergejõustikuklubist: Emma Kathrina Hein ja Karen Loorens.

Juba esimesest alast 60 meetri tõkkejooksust näitasid nii Hein, kui esimest aastat U16 vanuseklassis võistlev Loorens väga head minekut. Kohe avaala tõi mõlemale noorele isikliku margi. Hein jooksis tõkkemaa 9,70 ja Loorens 10,38 sekundiga. Pärast avala oli Hein viiendal, Loorens aga 19 real.

Viievõistluse teine ala tõstis meie sportlased üldtabelis kõrgemale. Kõrgushüppes oma isiklikku rekordit 1.62 korranud Hein tõusis viievõistluse liidriks. Edu kahe ala järel tõkkejooksu võitja Mari Silvia Lauri ees oli 27 punkti. Punkte koos 1528. Loorens, kes ületas 1.47 oli peale kahte ala tabeli 16 real.

Võistluse kolmas ala kuulitõuge tõi taas võistlusele ilusa jätku. Hein tõukas parimal katsel 10.64 ja Loorens isikliku rekordi 9.21. Sellega tõusis ta ühe koha võrra, viieteistkümnendaks. Hein langes aga kahe punktiga teiseks. Temast möödus kuulitõukes väga hea tulemuse 11.95 tõuganud Greete-Liis Krapp. Siiski oli hea kuulitõuge Heina jooksvat edu kasvatanud, sest vahe liidriga oli vaid kaks punkti ja kolmanda-neljanda koha omanikega juba üle saja punkti. Ees oli kaks ala. Võistluse saatuse pidid otsustama kaugushüpe ja 800 meetri jooks.

Kaugushüppes näitasid sportlased väga häid tulemusi. Ainsana suutis üle viie meetri- 5.14 hüpata teise alavõidu teeninud Pärnu SK Altiuse sportlane Mari-Silvia Lauri. See tõstis ta enne viimast ala kolmandaks. Hea sooritusega sai hakkama ka Hein, kes parimal katsel suutis 4.83. See oli küll võistlejate paremuselt kaheksas tulemus, kuid eesotsas oli koguni üheksa sportlast 20 cm sees. Kaugushüppega tõusis Hein taas võistluse liidriks. Enne viimast ala 800 meetri jooksu oli tema edu Krappi ees 51 punkti ja väga hea keskmaajooksja Lauri eest 94 silma. Meie teine võistleja Loorens hüppas 4.19 ja jätkas 17 real.

Kogu võistluse kõige pingelisemad ja otsustavamad hetked olid 800 meetri jooksus. Võistluse jooksul mitte kordagi esimese nelja alaga esikolmikusse mahtunud Audentese SK sportlane Mirtel Klaar tegi fenomenaalse jooksu-aega 2.32.90. See tõstis ta lõpuks pronksile.

Esikoha aga otsustasid meie Emma Kathrina Hein ja Pärnu SK Altiuse Mari Silvia Lauri. Mõlemad pidid samuti jooksma isiklikud rekrodid. Lauri jooksis suurepärase 2.33,84. Siis, seitse sekundit hiljem jõudis finišisse Emma Kathrina Hein, kell näitas võimast uut isiklikku rekordit: 2.40,63. Mida näitab aga punktide lõplik paremusjärjestus, kas imelisest jooksust piisas? Emma Kathrina Hein 3179 punkti- Mari Silvia Lauri 3165 punkti. Haapsalu kergejõustikuklubi kergejõustiklane oli võitnud neidude U16 vanuseklassi Eesti meistritiitli 14 punktilise paremusega. See on mitmevõistlust arvestades üliväike vahe, kaugushüppes näiteks 5 sentimeetrit.

„Enne viimast ala, 800 meetri jooksu oli olukord väga pingeline. Siiski leidsin motivatsiooni, et teha väga hea jooksu, mis kindlustaks võidu,” ütles Hein.

Karen Loorens jooksis samuti uue margi- 2.50.36, ning punkte lõpuks temale kokku 2521 ja 19 koht.

Esimest aastat neidude U18 vanuseklassi viievõistluses tegi 19 kergejõustliklase seas kaasa Maily Märss.Võistlus kulges medalivõitluses justkui paarisrakendis. Üheks osaliseks ka Märss. Kulla-hõbeda eest pidasid suurepärase duelli Liisa-Maria Lusti ja Laura Lokotar. Pronksmedalivõistlus ei jäänud sugugi alla, Märss vastaseks siin Tallinna SS Kalevi kergejõustiklane Juliana Demeštšenko.

Avaala 60 meetri tõkkejooksus oliveidi kiireim Demeštšenko, aeg 9.23, Märsil 9.31. See on ka meie noore uueks isiklikuks margiks. Kõrgushüppes suudab taas vastane veidi rohkem, vastavalt 1.65 ja 1.59. Kahe ala järel Demeštšenko edu juba 87 punkti. Siis aga saabub Märssi võistluse trumphetk. Kuulitõukes tuleb uus isiklik rekord 13.53. See tõstab ta puhtalt kolmandaks, edu pearivaali, kes kuulitõukes suutis vaid 9.36 ees peaaegu 200 punkti.

Liidrid Lusti ja Lokotar ei ole ka kaugel, alla 100 punkti. Neljas ala kaugushüpe aga sulatab kuulitõukes saadud edu. Märss suudab 4.94, oponendid aga tublisti üle viie meetri. Seis enne 800 meetri jooksu on aga intrigeeriv. Lusti ja Lokotar on kulla-hõbeda ära jaganud, kuid kolmandana jätkava Märsi edu Demeštšenko ees 90 punkti. Kuid tegemist on selle vanuseklassi kõige vastupidavama mitmevõistlejaga. Jooks seda ka tõestab, ajaks noorele mitmevõistlejale vapustav 2.24.87, paremuselt teist sportlast edestab ta kuue, Märssi, kes jookseb samuti väga korraliku 2.40.87 aga 16 sekundiga. Seega lõpetab Märss Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused kõrge neljanda kohaga, punkte kokku 3439. Pronksmedalist jäi puudu 114 punkti. Kuldmedali võidab lõpuks Liisa-Maria Lusti, kes kogus 3883 punkti. Muide antud võitja hüppas 13 aastaselt, aastal 2018 kõrgust 1.80, mis oli sellel aastal maailma omavanuste kolmas tulemus.

Haapsalu KJK tüdrukute U14 kolm vaprat võistlejat olid samuti tublid. 18 võistleja hulgas saab koha viievõistluse esikümnes Lianna Lisete Erit, temale punktisummaks 3428 ja kümnes koht. Kätlin Randmaa kogus 3084 ja Lisete Mikk 2683 punkti.

Suurte lootustega poiste U14 starti läinud Kevin Matteust tabas aga 60 meetri sprindis jalavigastus ja ta oli sunnitud võistluse pooleli jätma.

Kokku võitsid Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustelt medali 13 kergejõustikuklubi. Haapsalu Kergejõustikuklubi paikneb Emma Kathrina Heina kuldmedalivõiduga selles tabelis viiendal real.